Handball HSG Rottweil: Zuversicht bei HSG-Männern

Die HSG Rottweil können sich nach vier Auswärtsspielen wieder vor heimischem Publikum auftreten und die Erfolgsserie fortsetzen.
HSG Rottweil – Spvgg Mössingen (Samstag, 18.10 Uhr, Doppelsporthalle). Und das zu einem ganz besonderen Anlass: Beim großen Sponsorentag erwartet die Zuschauer ein voller Handballtag mit gleich drei Heimspielen in Serie. Den Auftakt machen die Männer II um 16:20 Uhr, ehe die Verbandsliga-Männer um 18:10 Uhr auf die Spvgg Mössingen treffen. Den Abschluss bilden anschließend die HSG-Frauen um 20 Uhr. Ab 10 Uhr spielen bereits die Jugendmannschaften der HSG.