Handball HSG Rottweil: Zuversicht bei HSG-Männern

Die HSG Rottweil können sich nach vier Auswärtsspielen wieder vor heimischem Publikum auftreten und die Erfolgsserie fortsetzen.

HSG Rottweil – Spvgg Mössingen (Samstag, 18.10 Uhr, Doppelsporthalle). Und das zu einem ganz besonderen Anlass: Beim großen Sponsorentag erwartet die Zuschauer ein voller Handballtag mit gleich drei Heimspielen in Serie. Den Auftakt machen die Männer II um 16:20 Uhr, ehe die Verbandsliga-Männer um 18:10 Uhr auf die Spvgg Mössingen treffen. Den Abschluss bilden anschließend die HSG-Frauen um 20 Uhr. Ab 10 Uhr spielen bereits die Jugendmannschaften der HSG.

Besonderes Event steht an „Nach vier Spielen in Folge auswärts dürfen wir endlich wieder in die Doppelsporthalle zurückkehren“, freut sich Trainer Michael Huber auf das Heimspiel. „Zudem steht ein besonderes Event mit unserem Sponsorentag an, an dem nicht nur die Halle voll sein wird, sondern auch ein voller Spielplan auf der Tagesordnung steht.“

HSG mit Rückenwind

Sportlich hat die HSG Rottweil nach dem 30:25-Sieg in Herrenberg allen Grund zur Zuversicht. Mit 8:2 Punkten liegt das Team aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, punktgleich mit dem SV Fellbach. Der kommende Gegner aus Mössingen steht mit 4:6 Punkten auf Rang neun und konnte bisher Siege gegen Spaichingen und Remshalden feiern, verlor zuletzt jedoch dreimal in Folge – darunter knapp in Schömberg (31:29). Auch wenn wir jetzt einen sehr guten Start hatten und mit 8:2 Punkten sehr gut dastehen, wollen wir uns nicht unbedingt in der absoluten Favoritenrolle sehen“, betont Huber.

Heimstärke zeigen

„Klar ist, dass wir Rückenwind haben, Selbstbewusstsein aus den letzten Spielen mitnehmen und zu Hause nochmal stärker sind als auswärts. Trotzdem nehmen wir jeden Gegner mit voller Ernsthaftigkeit an.“

Die Spvgg Mössingen ist in der Verbandsliga kein unbeschriebenes Blatt. „Mössingen ist bereits aus Vorjahren verbandsligaerfahren und hat bewiesen, dass sie ein gewisses Niveau spielen können“, warnt Huber. „Für uns zählt es, nach längerer Zeit wieder vor heimischer Kulisse zu zeigen, was wir können, und unsere Heimstärke voll auszuspielen. Wir peilen ganz klar zwei Punkte an – wissen aber auch, dass es nichts geschenkt gibt.“

Zugriff auf breiten Kader

Personell kann Huber auf einen breiten Kader zurückgreifen, vor allem im Rückraum. „Da ist die Situation momentan sehr gut, wir können wieder auf alle Spieler zurückgreifen. Das hat uns schon in Herrenberg gutgetan und wird uns auch am Samstag einen Vorteil einbringen“, so der Coach. Fehlen wird lediglich Gabriel Schweizer, der sich im letzten Spiel eine Muskelverletzung zuzog.

Die HSG Rottweil will am Samstag also nicht nur ihre starke Frühform bestätigen, sondern den heimischen Fans beim Sponsorentag auch einen Handballabend mit Punkten, Stimmung und Leidenschaft bieten.