Handball HSG Rottweil Nächste Hürde genommen

„Für uns war das ein extrem wichtiges Spiel. Am Ende haben wir Aixheim auf Platz vier verwiesen und selbst einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gemacht“, erklärte Huber zufrieden nach dem 31:21-Sieg. Von Beginn an kontrollierte die HSG Rottweil das Spielgeschehen. Zwar brauchte das Team einige Minuten, um sich in der Defensive abzustimmen, doch danach ließ die Abwehr kaum noch etwas zu.