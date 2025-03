Handball HSG Rottweil: Meister gibt sich keine Blöße

1 Timo Hildebrand (rechts) erzielte vier Tore für die HSG Rottweil und sah kurz vor Spielende die Rote Karte. Vor 400 Zuschauern gelang ein 31:28-Sieg bei der HSG Baar. Foto: Frank Riedinger

HSG Baar – HSG Rottweil 28:31 (15:15). In einer intensiven Partie zeigte das Team vor allem in der zweiten Halbzeit seine Klasse und sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg. Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in dem die Gastgeber aus Baar hochmotiviert starteten. „Baar ist extrem motiviert ins Spiel gestartet und hat ein hohes Tempo vor allem in der ersten Welle gespielt. Die haben auch direkt die ersten vier Angriffe ohne Unterbrechung getroffen und wir hatten es schwer, ins Spiel zu finden“, erklärte HSG-Trainer Michael Huber.