Handball HSG Rottweil: HSG Rottweil ganz souverän

1 Die HSG Rottweil setzte ihren Siegeszug fort. Gegen den TV Bittenfeld III gelang die Revanche für die Vorrundenniederlage. Foto: Bernd Müller

Von Beginn an dominierte die HSG das Spiel gegen den TV Bittenfeld III und ließ keinen Zweifel daran, wer an diesem Abend als Sieger vom Platz gehen würde. Die Rottweiler zeigten von der ersten Minute an eine konzentrierte Leistung. Bereits früh zog das Team mit einer starken Defensive und einer variablen Offensive davon.









HSG Rottweil – TV Bittenfeld III 31:20 (15:10).