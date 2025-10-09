Handball HSG Rottweil: HSG-Männer erneut auswärts

Ihr drittes Auswärtsspiel in Folge bestreiten die Männer der HSG Rottweil in der Verbandsliga, geht es nach Schwaikheim.

SF Schwaikheim – HSG Rottweil (Samstag, 20:30 Uhr, Fritz-Ulrich-Halle). Der Saisonstart der Gastgeber verlief bislang holprig. Niederlagen gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn (26:28) und der SV Fellbach (24:27) wurden durch ein stark erkämpftes 26:26 gegen den TSF Ditzingen ergänzt. Trainer Michael Huber warnt daher davor, den Gegner am Tabellenstand zu messen: „Schwaikheim hat bisher keinen besonders guten Saisonstart gehabt, aber wir wissen, dass es eine spielstarke Mannschaft ist, die auch ein gewisses Tempo gehen kann.“

Pleite schnell abhaken Für die HSG gilt es, die Pleite der Vorwoche schnell abzuhaken. „Da wir das letzte Spiel verloren haben und unter normalen Umständen mehr drin gewesen wäre, sind wir darauf aus, die verlorenen Punkte wieder reinzuholen“, betont Huber.

Wichtig wird erneut die Abwehrarbeit sein, die in den ersten beiden Saisonspielen die Basis für die Siege gelegt hatte. „Wenn wir es schaffen, in der Defensive wieder so stabil zu stehen wie in den ersten beiden Spielen, haben wir auch in Schwaikheim gute Chancen, Punkte mitzunehmen“, so der Trainer.

Personalsituation entspannt

Erfreulich ist, dass die Personalsituation diesmal wieder entspannter aussieht. „Wir können wieder auf den Kader aus dem Schömberg-Spiel zurückgreifen. Die Spieler sind heiß darauf, die vergebene Chance von letzter Woche wieder auf das Konto zu buchen“, sagt Huber.

Die Partie verspricht Spannung, denn beide Mannschaften haben etwas gutzumachen: Schwaikheim möchte den ersten Saisonsieg einfahren, Rottweil den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten.