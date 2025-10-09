Handball HSG Rottweil: HSG-Männer erneut auswärts

Ihr drittes Auswärtsspiel in Folge bestreiten die Männer der HSG Rottweil in der Verbandsliga, geht es nach Schwaikheim.
SF Schwaikheim – HSG Rottweil (Samstag, 20:30 Uhr, Fritz-Ulrich-Halle). Der Saisonstart der Gastgeber verlief bislang holprig. Niederlagen gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn (26:28) und der SV Fellbach (24:27) wurden durch ein stark erkämpftes 26:26 gegen den TSF Ditzingen ergänzt. Trainer Michael Huber warnt daher davor, den Gegner am Tabellenstand zu messen: „Schwaikheim hat bisher keinen besonders guten Saisonstart gehabt, aber wir wissen, dass es eine spielstarke Mannschaft ist, die auch ein gewisses Tempo gehen kann.“