Handball HSG Rottweil: HSG kann letzten Verfolger abschütteln

1 Die Männer der HSG Rottweil (Kajetan Beyer) wollen vor heimischem Publikum die Chance nutzen, um den TV Spaichingen abzuschütteln. Foto: Bernd Müller

Während die HSG-Männer nach ihrer ersten Niederlage nach zwölf Siegen in Folge wieder auf Kurs kommen will, reist der TV Spaichingen mit einer Serie von vier Siegen an und hat sich nach dem verlorenen Hinspiel gegen Rottweil eindrucksvoll zurückgemeldet.









HSG Rottweil – TV Spaichingen (Samstag, 18 Uhr, Doppelsporthalle). Während die HSG nach ihrer ersten Niederlage nach zwölf Siegen in Folge wieder auf Kurs kommen will, reisen die Gäste mit einer Serie von vier Siegen an und haben sich nach dem verlorenen Hinspiel gegen Rottweil eindrucksvoll zurückgemeldet. Auch wenn Spaichingen zwei Partien weniger absolviert hat, beträgt der Rückstand der Spaichinger auf die HSG bereits acht Punkte – somit eine möglicherweise vorentscheidende Partie im Meisterschaftsrennen.