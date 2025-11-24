Handball HSG Rottweil: Herzschlagfinale für HSG-Männer

Mit dem Sieg gegen den SV Fellbach bestätigte die HSG Rottweil erneut, dass man in der Verbandsliga mithalten kann.

HSG Rottweil – SV Fellbach 33:32 (18:16). Da war der Spielstand noch ausgeglichen, was eher den Gästen schmeichelte. Schon von Beginn an machte die HSG dem Favoriten das Leben schwer. Steffen Franz parierte im Verlauf der Partie mehrere wichtige Bälle, während Timo Hildebrand und Kreisläufer David Eglof mit jeweils acht Treffern die besten Schützen waren. Zur Pause lagen die Gastgeber mit 18:16 vorn.

Gäste reiben sich an HSG-Abwehr auf HSG-Trainer Michael Huber erklärte, dass man früh erkannt habe, wie gut die eigene Abwehr gegen Fellbach funktionierte. Die Gäste hätten sich im Angriff häufig aufgerieben und viel investieren müssen, um überhaupt einen Treffer zu erzielen. Gleichzeitig setzte die HSG von Anfang an auf ihr Tempospiel aus der Abwehr heraus und benötigte nur selten lange Angriffe. So entwickelte sich eine intensive und torreiche erste Hälfte, die Rottweil verdient mit zwei Toren Vorsprung abschloss.

Beeindruckender 4:0-Lauf zur Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst eng, ehe sich die Gastgeber bis zur 45. Minute auf 24:20 absetzen konnten. Fellbach verkürzte diesen Abstand zwar, doch selbst in Unterzahl blieb die HSG stabil und legte anschließend einen beeindruckenden 4:0-Lauf hin. Damit schaffte das Team erstmals deutliche Distanz zum Gegner.

Bis zur 58. Minute hielt Rottweil diesen Vorsprung souverän und führte zwischenzeitlich mit fünf Treffern, etwa beim 32:27.

Etwas Hektik in Schlussphase

Erst in der Schlussphase kam etwas Hektik auf. Huber sprach später von „kuriosen und unkonzentrierten Minuten“, in denen gleich drei Zeitstrafen, ein verworfener Siebenmeter, ein vergebener Konter, ein Fehlwurf aufs leere Tor und ein früh abgepfiffenes passives Spiel zusammenkamen. Dadurch schmolz der komfortable Vorsprung plötzlich dahin, und Fellbach kam bis auf 33:32 heran.

Die letzten Sekunden wurden unnötig spannend, doch die HSG blieb in Ballbesitz und rettete den Sieg über die Zeit.

Trotz des knappen Endstands war Huber mit dem Auftritt sehr zufrieden. Man habe „über 90 Prozent des Spiels deutlich geführt, sehr diszipliniert agiert und Fellbach kontrolliert“. Ein derart starkes Team über die gesamte Spielzeit auf Distanz zu halten, sei alles andere als selbstverständlich.

Kurioses Finisch begeistert

Die Zuschauer bekamen neben einer überzeugenden Mannschaftsleistung sogar ein kurioses Finish geboten, das für mehr Spannung sorgte, als es der Spielverlauf rechtfertigte.

Mit diesem Erfolg zieht die HSG Rottweil in der Tabelle am SV Fellbach vorbei und klettert auf Rang drei. Die Mannschaft bestätigt damit eindrucksvoll, dass sie in der erweiterten Spitzengruppe der Verbandsliga angekommen ist. HSG Rottweil: David Eglof (8), Timo Hildebrand (8), Jens Haberkorn (6), Nico Singer (6), Andreas Eisenack (1), Manuel Franzmann (1), Patrick Müller (1), Gabriel Schweizer (1), Tim Weber (1), Kajetan Beyer, Christoph Endres, Steffen Franz, Niklas Hummel, Maximilian Lutz, Seymen Ulucanli, Luca Wälde.