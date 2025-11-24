Handball HSG Rottweil: Herzschlagfinale für HSG-Männer

Mit dem Sieg gegen den SV Fellbach bestätigte die HSG Rottweil erneut, dass man in der Verbandsliga mithalten kann.
HSG Rottweil – SV Fellbach 33:32 (18:16). Da war der Spielstand noch ausgeglichen, was eher den Gästen schmeichelte. Schon von Beginn an machte die HSG dem Favoriten das Leben schwer. Steffen Franz parierte im Verlauf der Partie mehrere wichtige Bälle, während Timo Hildebrand und Kreisläufer David Eglof mit jeweils acht Treffern die besten Schützen waren. Zur Pause lagen die Gastgeber mit 18:16 vorn.