Handball HSG Rottweil: Das Meisterstück wird groß gefeiert

Bereits am Samstagabend stand der vorzeitige Titelgewinn fest, nachdem Konkurrent HSG Baar gegen den TV Spaichingen Punkte liegen ließ. So konnte die HSG Rottweil am Sonntag befreit aufspielen und sich vor heimischer Kulisse den verdienten Applaus der zahlreichen Fans abholen. Mit 33:27 wurde die SG Weinstadt II besiegt.

HSG Rottweil - SG Weinstadt II 33:27 (17:14). Bereits am Samstagabend stand der vorzeitige Titelgewinn fest, nachdem Konkurrent HSG Baar gegen den TV Spaichingen Punkte liegen ließ.

So konnte die HSG Rottweil am Sonntag befreit aufspielen und sich vor heimischer Kulisse den verdienten Applaus der zahlreichen Fans abholen. HSG-Trainer Michael Huber zeigte sich nach dem Spiel überglücklich: „Wir haben uns natürlich sehr über den vorzeitigen Titelgewinn gefreut und auch mit einigen Spielern live in Spaichingen verfolgt.“

Lesen Sie auch

Kurze Abtastphase

Die Abwehr der HSG Rottweil stand stabil. Foto: Bernd Müller

Nach einer kurzen Abtastphase übernahm die HSG Rottweil schnell das Kommando. Ein schnelles Umschaltspiel und konsequente Abschlüsse führten dazu, dass die Gastgeber früh in Führung gingen. Nach zwölf Minuten stand es 7:4. Weinstadt II zeigte sich kämpferisch und hielt das Spiel zunächst offen, doch Rottweil blieb konsequent in der Defensive und fand immer wieder Lösungen im Angriff. „Wir wussten, dass Weinstadt unangenehm sein kann, wenn man sie ins Spiel kommen lässt. Deshalb war es wichtig, von Anfang an dominant aufzutreten“, erklärte Huber.

HSG Rottweil erhöht Druck

Nico Singer und die HSG-Männer ließen sich nicht aufhalten. Foto: Bernd Müller

Kurz vor der Pause erhöhte Rottweil den Druck erneut und konnte sich durch eine starke Phase auf 17:14 absetzen. „Unser Tempospiel hat da gut funktioniert, und wir haben uns die Tore erarbeitet“, so Huber weiter. Nach dem Seitenwechsel zeigte Rottweil sofort, dass es keinen Zweifel am Sieger geben sollte. Mit einem konzentrierten 4:0-Lauf setzten sich die Hausherren auf 23:15 (37.) ab. Besonders die aggressive Deckung machte den Gästen zu schaffen, sodass sie oft nur durch Einzelaktionen zu Toren kamen. „Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit richtig gut verteidigt und sich mit schnellen Ballgewinnen belohnt“, lobte Huber sein Team.

Gast setzt auf offensive Deckung

Die SG Weinstadt II setzte auf eine aggressive Abwehr gegen Luca Wälde. Foto: Bernd Müller

Weinstadt II versuchte, mit einer offensiveren Deckung das Spiel noch einmal spannend zu machen, doch Rottweil fand stets Lösungen und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Auch eine doppelte Unterzahl in der 45. Minute überstand die HSG nahezu schadlos. Zwar konnten die Gäste noch einmal auf 27:22 verkürzen, doch Rottweil ließ keine Zweifel mehr aufkommen. In den letzten Minuten kontrollierte die HSG das Geschehen und spielte den Sieg routiniert nach Hause. Jeder Treffer wurde von den Fans frenetisch bejubelt, die sich bereits auf die anschließende Meisterfeier vorbereiteten. „Wir wollten unseren Fans eine tolle Leistung zeigen, und ich denke, das ist uns gelungen“, sagte Huber stolz. Mit dem Schlusspfiff brach dann grenzenloser Jubel aus: Spieler, Trainerteam und Fans feierten gemeinsam den verdienten Titelgewinn.

Spannung hochhalten

Trainer Michael Huber (Zweiter von links) freut sich mit seinem Team über die Meisterschaft. Foto: Bernd Müller

Mit dem Titelgewinn drei Spieltage vor Saisonende kann die HSG Rottweil die restlichen Ligaspiele als frischgebackener Meister angehen. Dennoch will das Team die Spannung hochhalten, um sich optimal auf das Pokalfinale vorzubereiten. „Wir genießen den Moment, aber unser Fokus bleibt erhalten. Wir wollen die Saison mit einem weiteren Titel krönen“, betonte Huber. Die HSG Rottweil kann somit optimistisch auf die kommenden Herausforderungen blicken und sich auf weitere Highlights in dieser erfolgreichen Saison freuen. HSG Rottweil: Steffen Franz, Raphael Hagen - Tim Singer (6), Patrick Müller (2), Jens Haberkorn (3), Luca Wälde, Nico Singer (4), Tim Weber (3), David Eglof (1), Gabriel Schweizer (7), Timo Hildebrand (5), Maximilian Lutz (1), Kajetan Beyer (1), Stefano Tullio.