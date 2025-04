Handball HSG Rottweil Meister gibt sich keine Blöße

In einer intensiven Partie zeigte die HSG Rottweil vor allem in der zweiten Halbzeit seine Klasse und sicherte sich einen verdienten 31:28-Auswärtssieg. Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in dem die Gastgeber aus Baar hochmotiviert starteten.