Auch vom Gastspiel in Herrenberg brachten die Männer der HSG Rottweil die Punkte mit, gewann der Aufsteiger mit 30:25.
SG H2Ku Herrenberg II – HSG Rottweil 25:30 (12:15). Die Partie begann allerdings holprig aus Rottweiler Sicht. Die HSG tat sich in der Anfangsphase schwer, Zugriff in der Abwehr zu bekommen, insbesondere über die Achse zwischen Rückraum links und Mitte. „Anfangs haben wir uns schwergetan, haben in der Abwehr die Achse zwischen Rückraum links und Mitte nicht in den Griff bekommen. Da lagen wir dann auch zurück“, beschrieb Huber den Start in die Begegnung.