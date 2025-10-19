SG H2Ku Herrenberg II – HSG Rottweil 25:30 (12:15). Die Partie begann allerdings holprig aus Rottweiler Sicht. Die HSG tat sich in der Anfangsphase schwer, Zugriff in der Abwehr zu bekommen, insbesondere über die Achse zwischen Rückraum links und Mitte. „Anfangs haben wir uns schwergetan, haben in der Abwehr die Achse zwischen Rückraum links und Mitte nicht in den Griff bekommen. Da lagen wir dann auch zurück“, beschrieb Huber den Start in die Begegnung.

Gäste stabilisieren sich Erst nach rund 15 Minuten stabilisierte sich das Spiel der Gäste. Angeführt vom überragenden Nico Singer, der mit acht Toren bester Werfer der Partie wurde, fand die HSG immer besser ins Spiel und übernahm beim Stand von 9:8 erstmals die Führung. Besonders wichtig war die Einwechslung von Jens Haberkorn, der überraschend schon in der ersten Halbzeit sein Comeback feiern konnte. In wenigen Minuten erzielte er drei Treffer in Serie und sorgte zudem mit starkem Antizipationsspiel in der Abwehr für Stabilität. „Die Einwechslung von Jens hat erstmals die Abwehr stabilisiert. Das konnten wir danach auch ohne ihn halten, aber der Impuls war wichtig“, lobte Huber.

Vorsprung zur Pause

Zur Pause hatte sich die HSG mit einem Vier-Tore-Lauf auf 15:12 abgesetzt – ein Vorsprung, den sie im weiteren Spielverlauf nicht mehr hergab. In der zweiten Halbzeit dominierte die HSG weitgehend das Geschehen, kontrollierte die Partie über eine aggressive Deckung und setzte sich zwischenzeitlich auf bis zu sieben Tore ab. Auch Torhüter Christoph Endres zeigte eine überragende Leistung und entschärfte mehrfach klare Chancen der Gastgeber. In der Defensive überzeugte zudem Luca Wälde, der gemeinsam mit Seymen Ulucanli wichtige Akzente setzte. „In der Abwehr haben mit Luca und Seymen zwei junge Spieler Verantwortung getragen, die die älteren etablierten Spieler entlastet und eine gute Leistung gezeigt haben“, so Huber weiter.

Kompletter Kader

„Wir hatten endlich mal wieder die ganze Mannschaft zusammen, und das hat man auch gemerkt. Spielzeit konnte viel besser verteilt werden, jeder kam zum Zug – ohne Leistungsabfall“, betonte Huber, der mit der mannschaftlichen Geschlossenheit hochzufrieden war.

Trotz vieler technischer Fehler und einiger ungenutzter Chancen im Angriff blieb der HSG-Vorsprung bis zum Schluss ungefährdet. „Wenn man das Spiel mit einer unserer Top-Leistungen vergleicht, hatten wir noch Luft nach oben. Leider waren es gestern viele technische Fehler und auch im Abschluss hätten wir effektiver sein müssen. Dann wäre der Sieg vermutlich höher ausgefallen“, so der Trainer.

Gute Zwischenbilanz

Unterstützt von zahlreichen mitgereisten Fans im Rücken beendete die HSG Rottweil damit ihre intensive Serie von vier Auswärtsspielen in Folge mit 6:2 Punkten – eine Zwischenbilanz, die sich sehen lassen kann. „Wir sind natürlich hochzufrieden. Auswärts zählen am Ende immer nur die zwei Punkte – und die haben wir uns redlich erarbeitet“, resümierte Huber.

Am kommenden Samstag darf die HSG Rottweil nun endlich wieder zu Hause ran. Im Rahmen des großen Sponsoren-Spieltags empfängt die Mannschaft die Spvgg Mössingen in der Doppelsporthalle – mit dem klaren Ziel, den positiven Lauf vor eigenem Publikum fortzusetzen. HSG Rottweil: Christoph Endres, Steffen Franz – Nico Singer (8), Timo Hildebrand (4), Jens Haberkorn (3), Kajetan Beyer (2), David Eglof (2), Niklas Hummel (2), Maximilian Lutz (2), Patrick Müller (2), Tim Weber (2), Andreas Eisenack (1), Gabriel Schweizer (1), Luca Wälde (1), Manuel Franzmann, Seymen Ulucanli.