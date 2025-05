Die Frauen der HSG Hossingen-Meßstetten schlagen Mimmenhausen/Mühlhofen deutlich und stehen mit einem Bein in der Verbandsliga.

Relegation zur Verbandsliga: HSG Hossingen/Meßstetten – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 33:23 (16:11). Nach dem furiosen -Sieg gegen die HSG Memmenhausen/Mühlhofen geht die HSG Hossingen-Meßstetten mit einem satten Polster ins Rückspiel und befindet sich somit quasi schon mit mehr als einem Bein in der Verbandsliga.

Gäste dominieren in der Anfangsphase

Zu Beginn gab allerdings der Gast den Ton an, der bereits nach 13 Minuten mit 7:4 führte. „In der Anfangsviertelstunde haben wir schlecht gespielt. Da ist bei uns nicht viel zusammengelaufen“, sagt der Trainer der Hossingen-Meßstetten, André Röthlingshöfer. Bis zum 10:10-Ausgleich durch Lena Reuss in der 21. Minute führte der Gast. Doch danach kam Hossingen-Meßstetten in Schwung und zog bis zur Pause auf 16:11 davon.

Hossingen-Meßstetten stellt Weichen auf Sieg

„In dieser Phase haben wir die Weichen auf Sieg gestellt“, sagt Röthlingshöfer. Leicht besser in Schwung kam zu Beginn des zweiten Durchgangs Mimmenhausen, das bis zur 38. Minute auf 16:19 verkürzte, doch Hossingen-Meßstetten fightete sich zurück und zog bis zur 45. Minute auf 25:16 davon.

Der Sieger der Begegnung stand allerspätestens zu diesem Zeitpunkt fest, aber die Krux ist es, dass in der nächsten Woche das Rückspiel ansteht und so war nichts mit Schaulaufen, denn es musste weiterhin alles gegeben werden. Da allerdings die Gast-HSG die Sieben vom Bodensee nicht total zusammenbrach, änderte sich am komfortablen Vorsprung von Hossingen-Meßstetten nur marginal etwas.

Schlussphase plätschert dahin

„Die Schlussphase ist so dahin geplätschert. Wir haben es versäumt das Ergebnis noch deutlicher uns zu gestalten“, konstatierte Röthlingshöfer. „Wir haben ganz viele Tore aus dem Tempospiel gemacht, was uns letzten Endes diesen deutlichen Sieg gebracht hat“, benennt Röthlingshöfer den Erfolgsgrund Nummer ein. HSG Hossingen-Meßstetten: Hauer; Chatzisavvidou (1), Stier (5), Offermann, Jesse (7), Röthlingshöfer (10), Nufer (2), Hauer, Korb, Bengel. Reuss (2), Sauter, Müller, Keppeler (6).