Handball: HSG Neckartal muss zum Spitzenreiter

1 Eine lösbare Aufgabe haben die Männer der SG Dunningen/Schramberg (Philipp Weidenauer) vor sich. Foto: Fritz Rudolf

Eine ganz schwere Aufgabe wartet auf die HSG Neckartal. Das Männerteam muss zum Tabellenführer TV Weilstetten II. Dagegen sind die Heimaufgaben für die Männer der SG Dunningen/Schramberg sowie den Frauen der HSG Rottweil lösbar.









Link kopiert



HSG Rottweil – HC Schmiden/Öffingen II (Sonntag, 15 Uhr, Doppelsporthalle). In dieser Begegnung geht es für beide Teams darum, ihre Mittelfeldpositionen zu festigen. Die Frauen der HSG Rottweil wollen dabei ihren Heimvorteil in die Waagschale werfen. Zudem geht das Team von Trainer Tanko Pflieger nach drei Siegen in Folge mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie.Die Gäste kassierten vier Niederlagen in Folge, sind daher unter Zugzwang, was der HSG Rottweil entgegenkommen dürfte. BEZIRKSOBERLIGA MÄNNERSG Dunningen/Schramberg – TV Streichen (Samstag, 20 Uhr, Kreissporthalle Sulgen). Die SG-Männer haben sich mit einer Serie von fünf Siegen in Folge in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Somit heißt die Devise von Trainer Dominik Fix: dranbleiben.