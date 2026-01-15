Als Julian „Julo“ Mayer den Ball im verwaisten Gästetor zum 34:25-Endstand versenkte, war der fünfte Sieg in Serie für die Handballer der HSG Albstadt eingetütet. Auch der Tabellenfünfte TVS 1907 Baden-Baden wurde für die Zollernalb-Ballwerfer nicht zum Stolperstein. Zwar leisteten sich die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Wendel unnötige Schwächephasen vor heimischem Publikum, doch konnte man das neue Spieljahr 2026 mit einem doppelten Punkteerfolg starten. Gästetrainer und Ex-Profi Sandro Catak war nur bedingt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, zollte aber der HSG, ob der Vorstellung und ihrer Erfolgsserie, Respekt. „Wir haben den Kampf nicht angenommen. 20 Minuten waren gut, 40 Minuten schwach, da kommt dann solch ein Ergebnis gegen ein Spitzenteam zustande“, stellte er fest. Mit drei Punkten Vorsprung rangiert die HSG Albstadt vor den Verfolgern TSV 1866 Weinsberg und der HSG Willstätt/Hanauerland ganz oben an der Spitze der Tabelle.

Drittes Duell gegen die „Foxes“ in dieser Saison Bereits am heutigen Freitag heißt es für die HSG Albstadt „und täglich grüßt das Murmeltier“. Zum dritten Mal in dieser Spielzeit muss Wendel seine Mannschaft auf die „Foxes“ des HC Neuenbürg 2000 einstellen (Anpfiff 20:30 Uhr, Stadthalle Neuenbürg). Das erste Kräftemessen fiel dem Wasserschaden in der Mazmannhalle Ende September des vergangenen Jahres noch zum Opfer und musste kurzfristig verschoben werden. Der neue Spieltermin wurde auf den 11. Dezember gelegt, in welchem die HSG Albstadt den Buchberg-Handballern mit 31:22 nicht den Hauch einer Chance ließen. „Zum dritten Mal in dieser Spielzeit nehme ich die Mannschaft am Laptop für die Video-Analyse auseinander und bereite meine Jungs auf Neuenbürg vor. Viel Neues ließ sich aber dabei nicht herausfinden“, so Wendel, der zusammen mit seinem Trainerteam die Trainingswoche etwas umgeschmissen hat.

HSG-Coach rechnet mit viel Widerstand

Aufgrund der kommenden Auswärtspartie im Nordschwarzwald und des letzten Sonntagsspiels gegen Baden-Baden bekamen die HSG-Ballwerfer am Montag frei. Ungewöhnlicherweise absolvierte man am Dienstag und Mittwoch in der Sportschule Tailfingen zwei Trainingseinheiten, während am Donnerstag wieder individuelle Regeneration auf dem Plan stand. „Da benötigen wir alle frische Beine. Ich erwarte nach dem deutlichen Hinspielergebnis eine komplett andere Mannschaft und eine Reaktion von Neuenbürg. Sie sind sehr heimstark und werden sich mit Sicherheit für die deutliche Hinspielniederlage revanchieren wollen“, so der HSG-Coach.

Neuenbürg steckt mitten im Abstiegskampf

Der Tabellen-13. Neuenbürg steckt mit 12:20-Punkten derzeit mitten im Abstiegskampf. Zwar trägt Albstadt erneut die Favoritenrolle, doch gewarnt sollte man im HSG-Lager allemal sein. Bereits in der Vorsaison gab es eine ähnliche Ausgangssituation. Das Hinspiel wurde vor eigenem Publikum gegen die „Foxes“ klar mit acht Toren gewonnen. Im Rückspiel, welches ebenso unter der Woche stattfand, gab es aber aufgrund einer erschreckend schwachen Vorstellung für die HSG nichts zu holen. „Neuenbürg agiert mit einem der härtesten Innenblocks der Liga. Das wird eine harte Kost und kein Zuckerschlecken werden. Für mich und die Mannschaft ist dies das unangenehmste Auswärtsspiel in dieser Saison. So leid es mir für meine Jungs tut, durch diese Reifeprüfung müssen wir noch mal durch, wollen wir etwas mitnehmen“, gibt Wendel zu Protokoll und ergänzt: „Wir haben in der vergangenen Woche unsere aufsteigende Form bestätigt und unseren Lauf in die Rückrunde mitnehmen können. Wir wollen so lange wie möglich auf der Erfolgswelle weiterreiten und noch viele Punkte sammeln.“ Das Trainergespann um Wendel und Assistent Dominik Koch kann auf einen vollen und gesunden Mannschaftskader zurückgreifen. Top motiviert wird mit Sicherheit auch Liga-Toptorjäger Gregor Thomann (mit 107 Toren Führender der Liga-Torjägerliste) die lange Reise in den Enzkreis aufnehmen, verspürte er am vergangenen Mittwoch Vaterfreuden und wurde stolzer Papa eines Mädchens.