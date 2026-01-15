Erneut geht es für die HSG Albstadt in der Regionalliga gegen die „Foxes“ des HC Neuenbürg zur Sache. Gregor Thomann hat weiteren Grund zur Freude.
Als Julian „Julo“ Mayer den Ball im verwaisten Gästetor zum 34:25-Endstand versenkte, war der fünfte Sieg in Serie für die Handballer der HSG Albstadt eingetütet. Auch der Tabellenfünfte TVS 1907 Baden-Baden wurde für die Zollernalb-Ballwerfer nicht zum Stolperstein. Zwar leisteten sich die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Wendel unnötige Schwächephasen vor heimischem Publikum, doch konnte man das neue Spieljahr 2026 mit einem doppelten Punkteerfolg starten. Gästetrainer und Ex-Profi Sandro Catak war nur bedingt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, zollte aber der HSG, ob der Vorstellung und ihrer Erfolgsserie, Respekt. „Wir haben den Kampf nicht angenommen. 20 Minuten waren gut, 40 Minuten schwach, da kommt dann solch ein Ergebnis gegen ein Spitzenteam zustande“, stellte er fest. Mit drei Punkten Vorsprung rangiert die HSG Albstadt vor den Verfolgern TSV 1866 Weinsberg und der HSG Willstätt/Hanauerland ganz oben an der Spitze der Tabelle.