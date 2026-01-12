Handball: HSG Albstadt verteidigt „Platz an der Sonne“

Die Albstädterinnen bleiben auch im neuen Jahr in der Landesliga in der Erfolgsspur und besiegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach 32:26 (13:12).
Nahtlos setzten die Handballerinnen der HSG Albstadt an die Form der letzten Spiele an. Auch im neuen Spieljahr 2026 konnte man gleich die ersten zwei Punkte feiern. Mit 32:26 (13:12) besiegte die Mannschaft von Cheftrainerin Gülfidan Balci die auf Rang drei platzierte HSG Friedrichshafen-Fischbach und verteidigte mit dem achten Sieg im achten Spiel die Tabellenführung in der Landesliga. „Wir sind sehr glücklich über die zwei Punkte. Wir haben uns nach der dreiwöchigen Pause nicht leichtgetan und anfängliche Schwierigkeiten gehabt. Friedrichshafen-Fischbach spielte mutig und war von Beginn an der erwartet starke Gegner“, analysierte die HSG-Trainerin nach dem Spiel. Albstadt lag durch die beiden Tore von Jessica Heina und Liga-Toptorschützin Annika Nothelfer schnell mit 0:2 im Hintertreffen. Es dauerte fast sechs Minuten, ehe Siri Schaudt den ersten Treffer für ihre Mannschaft erzielen konnte. In der Folge zeigte sich die gastgebende HSG aber besser im Spiel. Besonders die kompakt stehende Abwehr und die starke Torhüterleistung von Ana Pacic waren ausschlaggebend, dass Albstadt das Spiel und die Führung an sich reißen konnte.