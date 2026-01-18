Handball: HSG Albstadt stolpert bei den „Foxes“

Der Regionalliga-Tabellemführer von der Zollernalb kassiert beim Kellerkind HC Neuenbürg 2000 mit 33:37 (19:16) einen Dämpfer.
Wie in der Vorsaison entpuppte sich das Gastspiel beim HC Neuenbürg 2000 für die Regionalliga-Handballer der HSG Albstadt am Freitagabend als Stolperstein. Mit 33:37 (19:16) musste man sich den „Foxes“ geschlagen geben. Aufgrund der Tabellenkonstellation und der aktuellen Form sahen sich die Gastgeber vor Anpfiff in der klaren Außenseiterrolle, doch anders als noch in den Vorwochen, konnte der Tabellendreizehnte gegen die Albstädter, welche krankheitsbedingt ohne ihren Cheftrainer Andreas Wendel in den Nordschwarzwald reisten, mit voller Mannschaftsstärke auflaufen.