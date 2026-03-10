Handball: HK Ostdorf/Geislingen verliert in letzter Sekunde

Ostdorf/Geislingen muss sich der SG Dunningen/Schramberg mit 24:25 beugen. Der TV Weilstetten II fährt in Radolfzell den fünften Sieg in Folge ein.
LANDESLIGA HERREN HSC Radolfzell – TV Weilstetten II 22:23 (10:11). Den fünften Sieg in Folge fuhr die zweite Mannschaft des TV Weilstetten in Radolfzell ein. Der TVW-„Deux“ zeigte sich bestens auf den Tabellennachbarn eingestellt und brachte ein regelrechtes Abwehrbollwerk auf die Platte. „Wir haben gegen den bis dahin besten Angriff der Liga gespielt. Diesen wollten wir mit einer agilen 6:0-Abwehr und einer guten Zusammenarbeit mit unseren Torhütern stoppen. Mit nur 22 Gegentoren hat dies auch funktioniert. Wir haben eine super Abwehr gespielt. Großes Lob an meine Jungs, die eine tolle Leistung gezeigt und verdient gewonnen haben“, so Kübler.