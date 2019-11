Handball HBW zieht Hals aus der Schlinge

Stuttgart führt zur Halbzeit

Es war verrückt. HBW-Keeper Mike Jensen stellte Stuttgarts Torhüter Johannes Bitter in den Schatten, aber die Hausherren leisteten sich im Angriff zu viele Ungenauigkeiten. Die Zuschauer sahen eine turbulente Partie, in der die Gastgeber zunächst überhaupt nicht in die Spur fanden. Bitter wurde in der Anfangsphase zum Schreckgespenst für den HBW, und in der Offensive durfte TVB-Linkshänder David Schmidt schalten und walten wie es ihm gefiel. In der sechsten Minute netzte der Lönn zum 5:1 für die Gäste ein, die ihren Vier-Tore-Vorsprung bis zum 8:4 in der 14. Minute hielten.