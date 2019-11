Handball HBW will "Eulen" aus Ludwigshafen rupfen

Nach einem 31:30-Heimsieg über die Füchse Berlin und dem 30:30 bei GWD Minden, holte seine Mannschaft zu Hause gegen den TVB zwar nur recht glücklich einen Punkt (25:25), überzeugte aber vor Wochenfrist mit einem abgeklärten Auftritt in der Göppinger EWS-Arena und dem ersten Auswärtssieg über Frisch Auf überhaupt.

Dabei trumpfte der HBW mit einem starken Rückraum auf, in dessen Mitte Kapitän Martin Strobel zum ersten Mal nach seiner langwierigen Knieverletzung größere Spielanteile erhielt und sich prompt als der erhoffte Denker und Lenker erwies. Nach der Partie kränkelte der Regisseur etwas, stieg erst am Donnerstag ins Training ein. Einem Einsatz am Sonntag steht aber nichts im Wege. "So wie es momentan aussieht, sind wir gegen Ludwigshafen komplett", sagt Bürkle.

Ludwigshafen auswärts bislang leer ausgegangen

In der vergangenen Saison feierten die "Eulen", in deren Team mit Jan Remmlinger ein Spieler mit Balinger Vergangenheit steht, in einem echten Herzschlagfinale den Klassenerhalt. Am letzten Spieltag gewannen sie mit 31:30 gegen Minden und zogen noch aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz am VfL Gummersbach vorbei auf den rettenden 16. Tabellenplatz.

Derzeit rangiert das Team von Trainer Benjamin Matschke auf dem 17. Rang des Tableaus, hat nach einem 19:12-Heimsieg im Kellerduell gegen Aufsteiger und Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen ein Punktekonto von 5:21, ist in der Fremde trotz einiger respektabler Ergebnisse aber bislang komplett leer ausgegangen.

Mit einem Erfolg könnte der HBW – mit 10:14 Punkten 13. der Tabelle – die Pfälzer deutlich distanzieren und den nächsten großen Schritt in Richtung Ligaver­bleib machen. Und dennoch: Zu unterschätzen sind die "Eulen" nicht. Das weiß auch HBW-Coach Bürkle: "Ludwigshafen ist ein unangenehmer Gegner, der einem Prügel in die Beine werfen kann. Wer es nicht schafft, Tempo ins Spiel zu bekommen, tut sich häufig sehr schwer. Die Mannschaft spielt im Angriff sehr geduldig und ist sehr passsicher. Wir müssen auf das Kreisläuferspiel aber auch auf die Schlagwürfe von Dominik Mappes achten. Die Abwehr ist schon gut. Es gibt aber auch Dinge, die wir angreifen können."