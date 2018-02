Handball HBW: Wichtiger Sieg in Düsseldorf

Dabei zeigt der HBW vor 1080 Zuschauern im Castello in Düsseldorf jene Reaktion, die Coach Bürkle nach dem emotionslosen Auftritt bei der 33:37-Heimniederlage gegen Hagen gefordert hatte. "Ich bin super zufrieden. Abwehr plus Torhüter waren bei uns über die gesamte Partie top", so Bürkle.

Der HBW drückte der Begegnung mit seiner Deckung von Beginn an den Stempel auf, Keeper Tomáš Mrkva gestattete den Vikings in den ersten 20 Minuten gerade einmal zwei Treffer. Die Gäste, bei denen neben dem Langzeitverletzten Markus Stegefelt auch Valentin Spohn (Achillessehne) und Simen Schönningsen (Grippe) fehlten, konnten sich im Angriff vornehmlich auf Oddur Grétarsson verlassen. Der Linksaußen erzielte seine sieben Tore in Halbzeit eins. Als er zum 8:2 einnetzte (21.), waren die Weichen auf Auswärtssieg gestellt. Hätte nicht auch HC-Torhüter Vladimir Bozic einen guten Tag erwischt – die Pausenführung des HBW wäre weitaus höher als mit 14:6 ausgefallen.

Im zweiten Abschnitt hielten die Schwaben hinten weiterhin dicht und siegten am Ende verdient mit 22:12. Nächster Gegner in der heimischen Sparkassen-Arena ist am Freitag (19.45 Uhr) der HSC 2000 Coburg.