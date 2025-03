Handball: HBW verpflichtet “Shooter“ für die „Königsposition“

Langsam aber sicher biegen die HBW-Verantwortlichen bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison auf die Zielgerade ein. Nach der Verpflichtung von Mex Raguse und dem Vertrag für Jung-Gallier Till Wente kann HBW-Geschäftsführer Axel Kromer mit einer weiteren Neuverpflichtung auch an die „Königsposition“ im linken Gallier-Rückraum gedanklichen einen Haken setzen. Von der HSG Nordhorn-Lingen wird Georg Pöhle für die nächsten zwei Jahre nach Balingen wechseln.

„Einer, der die Liga in- und auswendig kennt“

„Georg ist natürlich einer, der die Liga in- und auswendig kennt, und wir sind sehr froh, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat“, freute sich HBW-Geschäftsführer Axel Kromer nach der Vertragsunterzeichnung. Mit seiner Erfahrung könne er sehr viel Stabilität in die Abwehr bringen und er sei sicher „eine super Ergänzung zu unserem jungen wilden Kader.“ Und weiter meinte der Balinger Geschäftsführer, dass der HBW mit Elias Huber und Mex Raguse in der kommenden Saison bereits über zwei sehr schnelle und dynamische Spieler im Rückraum verfüge. Nun käme mit Pöhle noch ein passendes Pendant für die Königsposition dazu, das durch Wurfhärte, Stabilität und strategisches Spiel überzeuge. Der 30-Jährige sei damit eine super Ergänzung für den Rückraum der Gallier.

Der 30-Jährige legt eine bewegte und erfolgreiche Karriere hin

Bereits mit 18 Jahren wechselte Georg Pöhle vom LHC Cottbus zum TBV Lemgo, wo er nach seiner Jugendzeit für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auflief. Über den TUSEM Essen, für den er mit einem Zweitspielrecht auflief, verschlug es ihn 2016 zum TV Emsdetten. Dort entwickelte er sich zu einem Top-Torschützen, dessen Dienste sich 2018 die HSG Nordhorn-Lingen sicherte. Mit den Grafschaftern stieg er bereits ein Jahr später als Tabellenzweiter in die 1. Liga auf – gemeinsam mit dem HBW Balingen-Weilstetten, der sich damals die Zweitliga-Meisterschaft gesichert hatte. Drei Jahre in Folge war Pöhle der absolute Topscorer der Niedersachsen. In der Saison 2023/24 gingen im Angriff der Grafschafter die meisten Assists und in der Abwehr die meisten Blocks auf das Konto von Pöhle.

HBW-Trainer Flohr freut sich auf den wurfgewaltigen „Shooter“

„Mit Georg gewinnen wir nicht nur einen sehr erfahrenen und stabilen Innenblocker in der Abwehr, sondern auch einen wurfgewaltigen Shooter dazu“, freut sich daher auch HBW-Coach Matthias „Matti“ Flohr auf seinen Neuzugang und meinte weiter: „Er wird uns mit seiner Erfahrung und seiner sehr ausgeprägten Spielintelligenz im Angriff sehr gut tun und wird uns insgesamt sehr viel Stabilität verleihen.“

Pöhle freut sich auf die „Hölle Süd“

„Ich freue mich darauf, ab Sommer das Trikot der Gallier zu tragen und die Fans in der „Hölle Süd“ nicht mehr gegen mich zu haben“, strahlte der künftige Neu-Gallier nach der Vertragsunterzeichnung. Als Auswärtsteam seien es immer besonders schwere Spiele in Balingen gewesen „und ja, darauf, diese Fans dann hinter mir zu haben, darauf freue ich mich ganz besonders.“ Zusammen mit seiner Familie freue er sich darauf, Baden-Württemberg, die Landschaft und die Menschen kennenzulernen. Sie würden sich auch auf die Nähe zu den Bergen und zum Bodensee freuen, meinte Pöhle abschließend.

Auf der Zielgeraden in Sachen Kaderplanung

„Mit der Verpflichtung von Georg sind wir auf der Zielgeraden bei der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison angekommen“, meinte Axel Kromer, dass es grundsätzlich nur noch darum gehe, einen Positionspartner für Spielmacher Elias Huber zu finden. „Auch da befinden wir uns in intensiven Gesprächen mit Spielern und ihren Beratern“, ist Kromer zuversichtlich schon in naher Zukunft Vollzug melden zu können.