Handball HBW verpflichtet Björn Zintel

" Mit Björn gewinnen wir an 1:1-Qualität hinzu. Er ist ein Spielertyp, den wir bisher nicht hatten und neue Varianten im Abschluss mitbringt", sagt Trainer Jens Bürkle über den 24-Jährigen, 1,81 Meter großen Rechtshänder, der für Hüttenberg in zwei Spielzeiten 61 Partien bestritt und dabei 267 Tore erzielte. Der ehemalige Jugend- und Junioren-Nationalspieler war nicht nur Dreh- und Angelpunkt auf der Spielmacherposition, er war mit Abstand auch torgefährlichster Angreifer der Hessen. Mit 133/29 Treffern stand er beim Abbruch der Saison 2019/20 auf Platz sechs der Zweitliga-Torjägerliste. Zuvor trug er drei Jahre lang das Trikot des ASV Hamm-Westfalen und setzte dort in 105 Zweitliga-Spielen 311 Treffer. Zintel, der seine Qualitäten vorrangig in der Offensive hat und in sein Debüt in der 1. Liga geben wird, teilt sich künftig die Position in der Rückraummitte mit Lukas Saueressig und Jona Schoch.