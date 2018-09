Handball HBW verliert Ritt auf der Klinge

Elf Minuten vor dem Ende hatte das Team von Jens Bürkle nach einem Treffer von René Zobel noch mit 19:16 geführt, fand in der Schlussphase jedoch keine Mittel mehr gegen die starke Deckung der Gastgeber. Mit drei Treffern in Serie sorgte Hamms Linksaußen Vyron Papadopoulos nicht nur für die Wende, sondern setzte nach Martin Strobels 21:21 auch noch den Schlusspunkt für die Westfalen.

Die beiden Mannschaften lieferten sich vor 1650 Zuschauern in der Hammer Wordpress-Arena über 60 Minuten ein Duell auf Augenhöhe. Auf beiden Seiten dominierten die Abwehrreihen. Außerdem erwischte HBW-Keeper Tomáš Mrkva an alter Wirkungsstätte ebenso einen starken Abend, wie sein Gegenüber Oliver Krechel. In der Offensive taten sich die beiden Rivalen entsprechend schwer, die Führungsrolle wechselte ständig.

Viereinhalb Minuten vor der Pause eine ganz bittere Situation für den HBW: Als Benjamin Meschke vergeblich versuchte, das 11:10 von Hamms Oliver Milde zu verhindern, zog sich der Kreisläufer eine Verletzung am linken Sprunggelenk zu und musste mit der Trage aus der Halle und ins Krankenhaus gebracht werden. Zobel und Strobel aber sorgten dafür, dass der HBW mit einer 12:11-Führung in die Pause ging.