Handball HBW unterliegt der HSG Konstanz

In der Abwehr kamen die Gäste meist einen Schritt zu spät, und sie bekamen den Konstanzer Kreisläufer Markus Dangers – der ehemalige Balinger war mit zehn Treffern der überragende Schütze des Abends – so gar nicht in den Griff. Zwar legte der HBW eine 5:3-Führung vor, doch die sollte nicht lange Bestand haben.

Konstanz führt schon zur Halbzeit

Angeführt von Spielmacher Tom Wolf wendete Konstanz das Blatt und lag nach einem Treffer von Samuel Wendel in der 16. Minute mit 10:8 vorne. Zwar gelang es dem HBW nach dem 10:12 mit einem 4:1-Lauf, den Niklas Diebel mit dem 14:13 abschloss, das Blatt wieder zu wenden, zur Pause aber führte Konstanz mit 17:16.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts zog die HSG gar auf 20:17 davon (34.). Nun aber hatte der HBW seine stärkste Phase in dieser Partie. Mit einem 7:2-Zwischensprint drehte die Bürkle-Sieben die Partie abermals, hatte nach René Zobels 24:22 gar die Chance, einen weiteren Treffer nachzulegen. "Das ist das einzige, was mich so richtig wurmt. Diese Möglichkeit hätten wir nutzen müssen, dann wäre das Ding wohl für uns durch gewesen", so Bürkle.

"Bis zum Liga-Auftakt sind wir wieder auf der Höhe"

Doch der ansonsten bestens aufgelegte Niklas Diebel verpasste im Duell mit dem Konstanzer Keeper Maximilian Wolf seinen sechsten Treffer. Danach setzten die Hausherren zwei Konter und rissen mit einem Treffer des früheren Balingers Fynn Beckmann die Führung wieder an sich (25:24/44.). Kopf an Kopf marschierten die beiden Teams nun der Schluss-Sirene entgegen. Nach dem 32:32 (58.) aber machte die HSG mit zwei weiteren Toren die Überraschung perfekt.

Vor dem Liga-Auftakt gegen Melsungen ist Bürkle nicht bange: "Bis dahin sind wir wieder auf der Höhe."

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky (1. Hz), Bozic; Zobel (6), Lipovina (2), Kirveliavicius, Thomann (2/1), Nothdurft, Wiederstein (1), Grétarsson (1), Diebel (5), Zintel (4), Scott, Saueressig (6), Heinzelmann (1), Strosack (4).