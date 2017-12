Handball HBW unterliegt Bergischem HC

Die Zuschauer in der Balinger Sparkassen-Arena erlebten eine fulminante Partie, in der beide Mannschaften schnell ins Spiel fanden. Balingen legte durch Kapitän Martin Strobel vor, der BHC glich postwendend durch Linus Arnesson glich aus. So ging es in den ersten zehn Minuten, ehe dem HBW in Überzahl – Nippes saß beim BHC zwei Minuten ab – durch einen Treffer von Tim Nothdurft mit dem 7:5 die erste Zwei-Tore-Führung gelang. Aber die Löwen zeigten sich davon unbeeindruckt und kamen durch einen Doppelpack von Amor Thor Gunnarsson zum 9:9-Ausgleich (17.). Doch Tobias Wagner vom Kreis und Valentin Spohn mit einem Schlagwurf brachten die "Galier von der Alb" postwendend beim 11:9 (19.) zum Ausgleich.

Während BHC-Coach Sebastian Hinze mit den Leistungen seiner Torleute haderte und gleich mehrmals wechselte, lief auf Balinger Seite Goalie Tomas Mrkva richtig heiß. Der Tscheche sorgte mit mehreren Paraden und einem gehalteten Siebenmeter dafür, dass der HBW sich sogar einen Drei-Tore-Vorsprung beim 13:10 und 15:12 (26.) erabeitete, und als bei Galliern die Konzentration etwas nachließ und die Gäste herankamen, der HBW eine 16:15-Führung mit in die Halbzeit nehmen konnte.