Handballneuzugang aus Coburg: HBW Balingen-Weilstetten trifft Entscheidungen mit Hand und Fuß

Vergangene Woche informierte der HBW bereits über personelle Entwicklungen auf der Linkshänder-Position. Während Leo Prantner mit sofortiger Wirkung zu den Füchsen Berlin wechselt, wurd mit der Vertragsverlängerung von Sascha Pfattheicher ein wichtiges Zeichen gesetzt. Nun steht auch die Planung für Rückraum-Rechts: Jerome Müller verlässt den Verein zum Ende der Saison und schließt sich dem Schweizer Club HC Kriens-Luzern an. Gleichzeitig kann der HBW mit einer starken Lösung aufwarten: Csaba Leimeter bleibt dem Team erhalten, und mit Merlin Fuß kommt zur neuen Saison ein vielversprechender Neuzugang hinzu.

Leimeter bleibt Teil der „Gallier-Familie“

Der ungarische Nationalspieler Csaba Leimeter, der seit 2023 das Trikot der Gallier trägt, hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Mit seiner Abwehrstärke und Dynamik sorgt er für Stabilität und Erfahrung auf der Position. Der seit Sommer 2024 verheiratete 30-Jährige fühlt sich in Balingen pudelwohl und freut sich auf die kommenden zwei Saisons: „Ich bin sehr glücklich, für die nächsten zwei Spielzeiten Teil der Gallier-Familie zu bleiben und vor unseren fantastischen Fans zu spielen. Die Entscheidung ist mir nicht schwergefallen, da meine Frau und ich uns hier sehr wohl fühlen.“ Auch Cheftrainer Matti Flohr zeigt sich erfreut: „Csaba ist ein absoluter Erfolgsprofi und ein Stabilitätsfaktor für unsere Abwehr. Mit seiner Power und seiner Durchschlagskraft ist er enorm wichtig für unser Angriffsspiel.“

Lesen Sie auch

„Merlin und der HBW, das ist ein Match“

Neben Leimeter verstärkt sich der HBW mit Merlin Fuß. Der 22-jährige Linkshänder wechselt vom Ligakonkurrenten HSC 2000 Coburg nach Balingen und tritt die Nachfolge von Jerome Müller an. Fuß hat in der laufenden Saison bereits mehrfach seine Klasse unter Beweis gestellt – unter anderem gegen den HBW im Pokal-Viertelfinale kurz vor Weihnachten. „Mit Merlin haben wir einen sehr spielfähigen Linkshänder gewinnen können, der aktuell auch immer wieder auf der Spielmacherposition Rückraum-Mitte agiert. Das wird Matti Flohr in Zukunft noch mehr Möglichkeiten geben, unseren Gegnern variable Aufgaben zustellen. Merlin und der HBW, das ist ein Match!“, freut sich Neu-Geschäftsführer Axel Kromer.

Fuß freut sich auf seine Zeit in Balingen

Der Neuzugang selbst freut sich auf seine Zeit in Balingen: „Der Wechsel zu HBW ist für mich eine spannende neue Herausforderung. Ich freue mich darauf, in einem engagierten Team zu spielen und gemeinsam unsere Ziele zu verfolgen. Die klare Ausrichtung und Struktur des Vereins haben mich von Anfang an überzeugt, ebenso wie das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen entgegengebracht haben. Der HBW bietet mir die ideale Gelegenheit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Mit voller Leidenschaft und Energie möchte ich meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“

HBW setzt auf der rechten Seite auf Kontinuität und Qualität

Die Besetzung der Linkshänder-Positionen, sowohl auf Rückraum-Rechts als auch auf Rechtsaußen, ist für viele Vereine eine große Herausforderung. Der HBW Balingen-Weilstetten kann nun mit den Gespannen Pfattheicher/Fügel und Leimeter/Fuß auf Kontinuität und Qualität setzen – und blickt optimistisch in die Zukunft.