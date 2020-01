Handball HBW steigt in die Rückrunde ein

"Die Vorbereitung war insgesamt gesehen in Ordnung. Wir sind gut durchgekommen; den Spielern, die angeschlagen waren, geht es nun wieder besser", sagt Trainer Bürkle, "die Jungs waren fleißig, es waren viele gute Einheiten dabei. Deshalb bin ich erst mal zufrieden. Trotzdem zeigt sich die Wahrheit nachher auf dem Platz."

Für das erste Pflichtspiel im neuen Jahr kann der Sportwissenschaftler bis auf den langzeitverletzten Juan de la Peña personell aus dem Vollen schöpfen; einzig hinter Jannik Hausmann, der angeschlagen ist, steht noch ein Fragzeichen.

Gegner plagen Personalprobleme

Ganz anders sieht die Lage beim Gegner aus Berlin aus. Trainer Velimir Petkovic plagen große Personalsorgen. Neben Simon Ernst (Kreuzbandriss) fällt auch Mattias Zachrisson für den Rest der Saison aus. Nationalspieler Fabian Wiede kommt nach seiner Schulter-OP erst wieder im März zurück. Aus diesem Grund verpflichteten die Füchse den spanischen Rechtsaußen Javier Muñoz Cabezón vom slowakischen Champions-League-Teilnehmer Tatran Presov. Dennoch spricht Trainer Petkovic von "der wohl schwierigsten Rückrunde, seit ich hier in Berlin bin."

"Die Füchse sind aber dennoch eine europäische Spitzenmannschaft", weiß Trainer Bürkle. "Beide Mannschaften bestreiten nach der Pause ihr erstes Spiel. Für uns geht es darum, gut in die Rückrunde zu kommen und eine gute Restsaison zu spielen. Wir fahren guten Mutes nach Berlin, wollen dort von Beginn an fokussiert und konzentriert sein und eine gute Leistung abliefern. Dann weiß man nie, was am Ende passiert." Im Hinspiel war dies seiner Mannschaft sehr gut gelungen; da feierte der HBW einen 31:30-Erfolg gegen die Füchse. "Berlin ist eine Mannschaft, die uns in vielen Dingen liegen kann, und dafür wollen wir sorgen, dann haben wir auch ein Chance", so Bürkle.