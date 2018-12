Handball HBW setzt sich an Tabellenspitze

"Die Tabellenführung ist das Ergebnis der konsequenten Arbeit der Mannschaft. Wir wissen aber auch, wie es in der 2. Liga zugeht, da kann sich innerhalb von ein paar Spieltagen vieles ändern. Aber wir dürfen uns schon über das freuen, was wir bisher erreicht haben. Ich möchte der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, für die extrem leidenschaftliche und tolle Arbeitsmoral", sagte HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Match.

Einen Handball-Leckerbissen bekamen die Zuschauer zwei Tage nach Heiligabend jedoch nicht geboten. Lange Zeit plätscherte die Partie so dahin, ohne dass die großen Emotionen aufkommen wollten. Zunächst legten die Gäste vor, besonders Sigtryggur Dadi Rúnarsson, der in der vergangenen Saison das HBW-Trikot getragen hatte, schenkte seinen ehemaligen Teamkollegen munter ein, und so führte der VfL nach etwas mehr als 20 Minuten mit 8:6. Doch dann leitete der Balinger Linksaußen Oddur Grétarsson mit zwei Treffern seiner insgesamt neun Treffer die Wende ein, Lukas Saueressig schoss die Gastgeber mit dem 9:8 in Front (25.). Markus Hansen bescherte dem VfL noch einmal den Ausgleich, ehe René Zobel, Saueressig und Romas Kirveliavicius dem HBW mit einem 3:0-Lauf einen 12:9-Vorsprung sicherten. Mit einer Drei-Tore-Führung (13:10) gingen die Gastgeber auch in die Pause.

Zwar erhöhte Christoph Foth gleich nach dem Seitenwechsel auf 14:10, doch Steffen Köhler und Hansen (2), schoss Lübeck-Schwartau bis auf 13:14 heran (36.). Doch immer wenn es eng wurde, legte der HBW nach, ließ sich auch von den mitunter fragwürdigen Entscheidungen der Referees Thomas Kern und Thorsten Kuschel (Bellheim/Karlsruhe) nicht aus der Spur bringen. Im Gegenteil: Die Schiedsrichter zogen immer wieder den Zorn der HBW-Fans auf sich – und die feuerten ihre Sieben nur noch stärker an. So überstanden die Gastgeber eine 4:6-Unterzahl bei einer 17:15-Führung mit nur einem Gegentreffer und legten kurz darauf durch Kirveliavicus und Gregor Thomann – dieses Mal in Überzahl – auf 19:16 (46.) nach.