Handball HBW: Sechster Heimsieg in Folge

Die "Gallier von der Alb" erwischten einen Traumstart und gingen früh mit 4:1 in Führung. Die Gäste kamen in der Anfangsphase wieder heran und schafften den Ausgleich. Bis zur Pause stand die Balinger Abwehr aber sicher und so führte die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle zur Pause mit 13:9.

Auch nach der Pause blieben die Gastgeber konzentriert, dazu kam ein überragender Torhüter Tomas Mrvka. Am Ende hatte der HBW mit 28:23 die Nase vorn und die Halle tobte.