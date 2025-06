Handball: HBW rochiert im Trainerteam

Der HBW Balingen-Weilstetten stellt im Trainerteam seiner Bundesligamannschaft um. Mit Ablauf der Saison 2024/2025 verlässt Alexander Vorontsov nach sechs Jahren Tätigkeit für die Gallier den Verein, und der ehemalige Torhüter des HBW Nikola Marinovic, seines Zeichens auch Torwarttrainer der österreichischen Männernationalmannschaft, übernimmt das Amt ab 1. Juli 2025.

Der Austria-Serbe bringt viel Erfahrung mit

Der 48-jährige ehemalige 169-fache österreichische Nationaltorhüter trug von 2009 bis 2011 das HBW-Trikot in der 1. Bundesliga, ehe er auch mit der HSG Wetzlar und FrischAuf! Göppingen in der Bundesliga spielte. Seit 2022 ist er Torwarttrainer der österreichischen Nationalmannschaft. Für den österreichischen Verband wird Marinovic parallel zu seiner Tätigkeit beim HBW auch weiterhin in dieser Rolle aktiv sein.

Veränderung nach sechs Jahren Konstanz

„Nach sechs Jahren Konstanz auf der Position des Torwarttrainers und nachdem wir in der kommenden Saison mit dem selben Torhütergespann in die Saison starten werden, haben wir nach reiflicher Analyse entschieden, auf dieser wichtigen Position eine Veränderung vorzunehmen. Nikola Marinovic hat als Spieler und als Trainer beachtliche Erfahrung vorzuweisen und sein Ruf hier ist Balingen ist durch die Bank hervorragend. Wir freuen uns auf Ihn.“, sagt Geschäftsführer Axel Kromer. „Alexander Vorontsov danke ich für seine hervorragende Tätigkeit für den HBW seit dem Jahr 2019 und wünsche ihm das Beste für seine Zukunft.“

HBW-Trainer Matti Flohr freut sich über Zuwachs

Die Verpflichtung des bei Lindau lebenden Serben mit österreichischem Pass, wird eine Intensivierung der Betreuung des Torhüterspiels mit sich bringen. Cheftrainer Matti Flohr freut sich: „Ab der kommenden Saison werden bei den Spielen fünf statt bisher vier Offizielle auf der Auswechselbank agieren können. Nikola wird nicht nur öfter im Training mit den Jungs arbeiten, sondern auch all unsere Spiele betreuen. Das wird Mateusz Kornecki und Benedek Nagy helfen konstant gute Leistung zu zeigen.“

Auch der Nachwuchs zählt zum Aufgabengebiet

Marinovic wird sich auch um die Perspektivspieler im Nachwuchs des Balinger Handballs kümmern und konzeptionell das Torwartspiel von der JSG Balingen-Weilstetten bis hin zum Bundesligakader strukturieren.

„Es ist wie ein Nach-Hause-Kommen“

Auch Marinovic freut sich auf die Rückkehr: „Für den HBW als Torwarttrainer arbeiten zu können, ist wie ein „Nach-Hause-Kommen“ für mich. Der HBW war meine erste Station in der Bundesliga und ich fühle mich dem HBW und der Bundesliga sehr verbunden. Ich freue mich sehr, dass ich Matti und das Torhüterteam von nun an als Torwarttrainer unterstützen kann.“