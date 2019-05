Handball HBW: Riesenschritt zur Ersten Liga

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollte der HBW ein weiteres Jahr in der 2. Handball-Bundesliga verbringen. Denn nach dem Erfolg in Emsdetten müsste der Tabellendritte HSC Coburg in seinen drei noch verbleibenden Partien nicht nur sechs Punkte sondern auch ein Torverhältnis von -42 Treffern gutmachen, um die Schwaben abzufangen. "Die Jungs haben das heute super gemacht und einen weiteren dicken Brocken aus dem Weg geräumt. Aber wir sind rechnerisch noch nicht durch", sagte ein rundum zufriedener Jens Bürkle nach der Partie.

Der HBW spielte in der Ems-Halle ganz abgezockt. Zunächst taten sich die Gäste, für die Oddur Grétarsson satte zwölf Treffer markierte, mit der offensiven und lauffreudigen Abwehr der Hausherren schwer. In der Deckung hielt das Bürkle-Team Janko Bozovic, Emsdettens Shooter im rechten Rückraum bestens in Schach, bekamen jedoch den quirligen Spielmacher Merten Krings nicht so recht unter Kontrolle.