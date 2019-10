Handball HBW muss erneute Heimniederlage einstecken

Die 2350 Zuschauer in der ausverkauften Sparkassen-Arena sahen ein spannendes, allerdings auch mit vielen Fehlern behaftetes Spiel. In einem Duell auf Augenhöhe führte der HBW nach einem Überzahl-Treffer von Tim Nothdurft in der 52. Minute mit 27:26. Nachdem Johannes Sellin ausgeglichen hatte und Nothdurft daraufhin am Ex-Balinger Nikolas Katsigiannis im Erlanger Kasten gescheitert war, kassierte Romas Kirveliavicius eine Zeitstrafe, und die nutzte der HCE, um sich mit einem 4:1-Lauf vorentscheidend auf 31:28 davonzumachen. Lukas Saueressig und Marcel Niemeyer schossen die Gastgeber noch einmal auf 30:31 heran, aber Erlangen spielte seinen letzten Angriff lange und punktgenau aus, und so setzte Sebastian Firnhaber mit dem 32:30 den Schlusspunkt.