Handball "HBW muss einen Tick mehr investieren"

Dabei mischte der Underdog vor knapp 6000 Zuschauern phasenweise richtig gut mit und bewegte sich mit dem Dritten der Abschlusstabelle der vergangenen Saison rund 20 Minuten auf Augenhöhe. Und das machte nicht nur Trainer Bürkle Hoffnung für die Zukunft. "Wir haben gesehen, dass wir mithalten können, so lange wir mit der richtigen Konsequenz zur Sache gehen", sagt Geschäftsführer Wolfgang Strobel, mahnt aber gleich an: "Wir haben auch gesehen, dass wir nicht mehr mithalten können, wenn wir die Konsequenz vermissen lassen und wie unsere Fehler gnadenlos mit Gegenstößen betraft worden sind. Jetzt ist wohl jede klar geworden, worin der Unterschied zwischen der 1. und der 2. Liga besteht."

Bereits im Pokalspiel vor eineinhalb Wochen gegen die HSG Wetzlar hatte der HBW von einem Liga-Rivalen die Grenzen aufgezeigt bekommen und war mit 28:36 unterlegen. Nun gilt es die Kurve zu bekommen, denn am kommenden Sonntag steht für den HBW ein brisantes Spiel auf dem Programm, wenn Mitaufsteiger HSG Nordhorn-Lingen zum Duell in die Balinger Sparkassen-Arena aufkreuzt.

Was Strobel von der Mannschaft erwartet? "Dass sie aus dem Spiel in Magdeburg und den einfachen Fehlern gelernt hat. Und dass sie einen Tick mehr investieren muss, um an Punkte zu kommen als noch in der vergangenen Saison und genau so leidenschaftlich und emotional auftritt wie damals."