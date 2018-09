Handball HBW löst eine zähe Aufgabe

Zunächst hatten die Gastgeber vor rund 2150 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena noch etwas Probleme, sich in den 1:1-Situationen gegen die offensiv heraustretende HSV-Deckung durchzusetzen. Und so legten die Hamburger nach dem 3:3 (6. Minute) durch Treffer von Christopher Rix und Niklas Weller auf 5:3 vor. Als dann Blazenko Lockovic für zwei Minuten raus musste, initiierte der überragende HBW-Schütze Oddur Grétarsson mit einem verwandelten Siebenmeter den Grundstein zu einem 4:0-Lauf, zu dem Romas Kirveliavicius sowie der starke Lars Friedrich ihre Scherflein beitrugen, und den Benjamin Meschke mit der 7:5-Führung für den HBW abschloss (12.).

Das Bürkle-Team schien die Begegnung nun in den Griff zu bekommen. Die Abwehr agierte nun wesentlich aggressiver und Keeper Tomas Mrkva zeigte immer wieder seine Klasse. Grétarsson erhöhte per Konter auf 10:7. In der Folge aber leisteten sich die Hausherren in der Offensive ein paar Schnitzer zu viel. Der HSV bedankte sich mit einfachen Toren – Jan Forstbauer setzte den Ausgleich zum 10:10 (17.).

Der HBW spielte nun wieder konzentrierter, nutzte zwei Zeitstrafen gegen Hamburg, um sich wieder abzusetzen. Grétarsson schnürte mit einem Siebenmeter und einem Knaller aus einem Nullwinkel einen Doppelpack zum 15:12 (25.) und setzte mit dem 18:14 den Schlusspunkt unter die erste Halbzeit.