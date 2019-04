Handball HBW kassiert Auswärts-Niederlage

Nur zwei Tage nach dem 32:23-Heimsieg über den TSV Bayer Dormagen mussten die Schwaben eine empfindliche Niederlage beim Erstliga-Absteiger Hüttenberg einstecken. Denn ihre schärfsten Konkurrenten um die beiden Aufstiegsplätze, der HSC 2000 Coburg und die HSG Nordhorn-Lingen, lösten ihre Hausaufgaben und rückten dem Spitzenreiter dicht auf die Pelle. "Wir wären zufrieden gewesen, wenn wir an diesem Wochenende vier Punkte geholt hätten. So sind es zwei zu wenig. Emotional und kämpferisch war das aber richtig gut, was wir in Hüttenberg gezeigt haben. Es wäre sicher etwas drin gewesen", sagte HBW-Trainer Bürkle.

Den Gästen unterliefen vor 1300 Zuschauern zu viele Fehler, um am Ende als Sieger das Parkett des Sportzentrums Hüttenberg zu verlassen. Von Beginn an tat sich das Bürkle-Team gegen die sehr kompakte Deckung der Mittelhessen überaus schwer und lief über nahezu die komplette erste Hälfte einem Rückstand hinterher. Neben Martin Strobel und Romas Kirveliavcius musste Bürkle auch auf Jona Schoch (Handverletzung) verzichten – "das hat uns einiges an Torgefahr gekostet."

Hüttenberg spielte seine Angriffe lange aus und fand immer wieder die Lücken im Balinger Abwehrverband. Nachdem Marcel Niemeyer noch für den 11:11-Ausgleich gesorgt hatte (25.), fingen sich die Gäste, die mit dem quirligen Björn Zintel ihre Probleme hatten, bis zur Pause noch einen 12:14-Rückstand ein.