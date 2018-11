Handball HBW holt weiteren Heimsieg

Die rund 2050 Zuschauer in der Balinger Sparkassen-Arena sahen in der ersten Halbzeit einen ganz starken HBW. Das Bürkle-Team zeigte sich sehr präsent, packte in der Abwehr kompromisslos zu und griff effizient an. "Das war vielleicht unsere beste Halbzeit in dieser Saison, wir haben einen guten, sehr raffinierten Handball gespielt", sagte HBW-Coach Jens Bürkle nach dem Match.

Tatsächlich legte seine Mannschaft bestens los, und führte nach einem Siebenmetertreffer von Oddur Grétarsson in der sechsten Minute mit 4:0. Erst zwei Minuten später gelang es Christian Rompf, HBW-Keeper Tomáš Mrkva zum ersten Mal zu bezwingen. Drei kurz aufeinander folgende Zeitstrafen brachten die Gastgeber etwas aus dem Rhythmus. Der Erstliga-Absteiger schloss auf. Doch nachdem der ehemalige Balinger Markus Stegefelt – der Schwede lieferte an seiner alten Wirkungsstätte eine Top-Leistung ab – zum 9:11 für Hüttenberg getroffen hatte (22.), machten die Hausherren richtig Alarm. Bis zur Pause gestatten sie den Hessen kein weiteres Tor und zogen mit einem 5:0-Lauf, zu dem Oddur Grétarsson vier Treffer beisteuerte, auf 16:9 davon.

Nach dem Seitenwechsel blieb der HBW zunächst am Drücker und schraubte mit einem Doppelpack von Marcel Niemeyer den Vorsprung auf acht Treffer Differenz empor (20:12/37.). Doch der schrumpfte noch einmal gewaltig. Hüttenberg verteidigte nun deutlich aggressiver, beim HBW ließ die Präzision nach, und die beiden Referees Sebastian Grobe und Adrian Kinzel (Braunschweig/Bochum) sorgten mit mitunter abstrus anmutenden Entscheidungen dafür, dass die Gastgeber nur noch selten komplett auf der Platte standen. Tor um Tor rückten die Hessen dem Bürkle-Team auf die Pelle. Knapp drei Minuten vor Schluss, der TVH hatte auf eine offene Manndeckung umgestellt, traf Ragnar Johannsson zum 23:25. Sollte der HBW den Sieg noch aus der Hand geben? Nein. Kapitän Martin Strobel übernahm Verantwortung, ballerte die Kugel aus neun Metern zum 26:23 (59.) ins Netz. Zwar setzte Moritz Zörb noch den 24. Treffer für den Gast, aber Jannik Hausmann antwortete mit dem 27:24-Endstand.