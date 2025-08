Nach dem erfolgreichen Wochenende beim S-Cup werden die Gallier bereits am kommenden Freitagabend um 19 Uhr im Testspiel gegen die Rhein Neckar Löwen in der Steinlachhalle in Mössingen erneut auf der Platte stehen.

Die Liste der Spieler, die in Altensteig und größtenteils auch in den Wochen zuvor schon nicht an den Mannschaftseinheiten teilnehmen konnten, ist nach wie vor lang – doch die Hoffnung auf baldige Besserung ist groß.

Bei Huber ist noch Geduld gefragt

Einzig bei Spielmacher Elias Huber werden sich Trainer, Mitspieler und Fans noch etwas gedulden müssen. „Wann ich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist momentan noch unklar. Nach meiner Meniskusoperation läuft in der Reha und der Genesung alles wie erhofft, und dennoch braucht die Heilung Zeit. Ich möchte nicht prognostizieren, wann ich wieder helfen kann. Bisher lief alles optimal, aber mir ist natürlich bewusst, dass man nie genau weiß, wie das Knie auf die kommende, geplante Belastungssteigerung reagieren wird“, schaut Huber trotz allem positiv in die Zukunft.

Yonatan Dayan brennt auf den ersten Einsatz

Da die ungewisse Rekonvaleszenz von Elias Huber den HBW-Verantwortlichen bewusst war, hat man mit Yonatan Dayan Anfang Juli noch einen weiteren Spielmacher vom ASV Hamm verpflichtet. Dass Dayan zwar im Training schon sehr aktiv dabei ist, aber das HBW-Trikot bisher ausschließlich beim Fotoshooting getragen hat, war bei der Entscheidung ganz bewusst einkalkuliert. Geschäftsführer Axel Kromer ordnet ein: „Yonatan hatte in Hamm bereits das Saisonende aus Verletzungsgründen verpasst. Eine Verletzung im Sprunggelenk hatte sein Mitwirken im Endspurt verhindert. Wir haben ihn natürlich vor der Verpflichtung bei uns medizinisch durchchecken lassen und wussten, dass die Heilung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Wenn er die nächsten Tage optimal übersteht, wird er möglicherweise bereits am Freitagabend beim Vorbereitungsspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen seine ersten Spielminuten bekommen.“ „Ich habe jetzt fast vier Monate nicht mehr bei einem Spiel auf der Platte gestanden. Ich glaube, so heiß wie jetzt war ich noch nie. Ich fiebre dem Freitagabend entgegen und hoffe, dass ich mich die ersten Minuten bei einem Spiel zeigen kann“, macht Dayan deutlich, dass die HBW-Fans nicht mehr lange auf ihn warten müssen.

Grupe will nichts überstürzen

Der israelische Spielmacher arbeitet zusätzlich zu den Einheiten im Mannschaftstraining auch aktiv mit HBW-Physiotherapeut Robin Haid an seiner Rückkehr. Ein treuer Trainingskollege ist ihm dabei der Pechvogel der letzten Saison: Magnus Grupe. „Mauni“, den der HBW im März von den Eulen Ludwigshafen für sich gewinnen konnte und der ein wichtiger Faktor beispielsweise bei den Siegen gegen den TV Hüttenberg und die Rhein-Neckar Löwen beim LIDL Final Four in Köln gewesen ist, verletzte sich eben bei diesem Spiel um die Bronzemedaille an der Schulter. Die Verletzung hinderte ihn von Mitte April bis kurz vor Saisonende, sein Team auf der Platte zu unterstützen. Just zum letzten Saisonspiel am 7. Juni gegen den TV Großwallstadt hätte er wieder auflaufen sollen, verletzte sich aber im Abschlusstraining an der Wade – eine Verletzung, die sich als deutlich langwieriger herausstellte als ursprünglich angenommen. Deshalb war er auch bei der U21-Weltmeisterschaft mit der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft Ende Juni nicht einsatzbereit. Auch bei Mauni sieht es nach Licht am Ende des Tunnels aus: „Ich fühle mich wieder fit. Allerdings bin ich erst seit Ende Juli wieder im Hallentraining und wir wollen nichts überstürzen. Ich selbst denke schon seit Tagen: Gebt mir ein Trikot und einen Ball! Aber natürlich weiß ich, dass die Trainer in Abstimmung mit den Medizinern verantwortungsvoll die Belastung vorbereiten wollen.“ Ob Grupe in den Vorbereitungsspielen also noch zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht geklärt.

Fügel arbeitet fleißig am Comeback

Während beim vierten ausgefallenen Rückraumspieler Georg Pöhle eine gewöhnliche Sommergrippe der Grund für die Abwesenheit am Wochenende war und er aller Voraussicht nach am Freitag wieder mit auflaufen wird, muss der Wirbelwind auf Rechtsaußen, Elias Fügel, noch ein wenig Geduld haben. Er hatte sich in der Pause einem kleinen Routineeingriff am Knie unterzogen und arbeitet akribisch an seinem Comeback. Fügel: „Ich arbeite täglich an meiner Rückkehr und habe mein Aufbautraining wieder aufgenommen. Schritt für Schritt komme ich dem Handballfeld näher, und ich bin zuversichtlich, dass ich zum Saisonstart wieder auf dem Platz stehen werde. Die Mannschaft macht einen sehr guten Job, und ich freue mich bereits sehr darauf, wieder meine Leistungen auf der Platte zeigen zu können.“

„Die kühnsten Erwartungen wurden in Altensteig übertroffen“

„Wie sich unser Team am Wochenende in Altensteig gezeigt hat, hat unsere kühnsten Hoffnungen übertroffen. Ohne die fünf gesundheitlich abwesenden Jungs, dafür aber mit Mex Raguse, der sich vom ersten Kurzeinsatz am Freitag gegen Erlangen hin zum vollumfänglich einsetzbaren Spieler im Turnierverlauf gesteigert hat, und der Abwesenheit von Bennet Strobel, der mit der U19 des DHB in Ägypten bei der Weltmeisterschaft weilt – das war so nicht zu erwarten. Es war kein Tiefstapeln im Vorfeld, sondern eine unbeschreiblich positive Überraschung, die unser Team unseren Fans hier gemacht hat,“ ordnete Geschäftsführer Kromer nochmals ein. Bei der Abfahrt nach Altensteig sei man ja schon froh gewesen, dass Kapitän Tobias Heinzelmann nach seinem Kopftreffer am MEY GENERALBAU Tag des Handballs gegen die SG BBM Bietigheim und Till Wente nach seinem schmerzhaften Umknicken des Fußgelenks wieder mit dabei sein konnten.