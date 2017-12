Handball HBW: Gipfeltreffen steigt in Balingen

Bürkle, der personell aus dem Vollen schöpfen kann, nachdem Torhüter Marouén Maggiaz, den unter Woche gesundheitliche Probleme plagten, wieder fit ist, weiß, auf was es ankommen wird: "Die Gier nach den zwei Punkte ist das Entscheidende. Wer am Ende den Sieg mehr will, hat auch Chancen, das Spiel zu machen. Wenn wir gut spielen, müssen sie uns auch erstmal in Balingen in dieser Halle kriegen. Das sollte uns bewusst sein, aber auch, dass wir eine top Leistung brauchen, um dabeizubleiben."