Handball HBW feiert Sieg zum Jahresende

Wieder einmal bekamen die 2350 Zuschauer in der Balinger Sparkassen-Arena einen Kampf auf Biegen und Brechen zu sehen, in dem die Gastgeber nach Marcel Niemeyers 22:20 (49.) auf Kurs lagen, zumal Leipzig mit zwei Mann weniger auf der Platte stand. Doch die Hausherren schlugen aus der 6:4-Überzahl kein Kapital, scheiterten zweimal am guten SC-Torhüter Jens Vortmann und brachten in der Folge zwei weitere Angriffe nicht erfolgreich zu Ende. Philipp Weber sorgte mit einem Doppelpack für den 22:22-Ausgleich (54.) und drohte zum Party-Crasher zu werden. Aber der HBW hielt dem Druck stand.