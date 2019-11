Handball HBW feiert Heim-Comeback von Martin Strobel

Bürkle war zufrieden mit der Moral seines Teams, das zwar lange Zeit geführt, und in der Crunch-Time einen Rückstand egalisiert hatte. Was die Leistung anbelangte, wusste der 39-Jährige aber auch: "Das können wir besser. Wir waren im Passspiel nicht so präzise und auch im Gegenstoß nicht so aggressiv. Außerdem hat Minden gut gegen unsere Kreisläufer verteidigt. Es gab einige Rädchen, an denen wir danach drehen konnten."

Kapitän Martin Strobel steht am Donnerstagabend indessen ein emotionaler Empfang bevor: Die "Hölle Süd" will das Combeback des 33-Jährigen standesgemäß feiern.