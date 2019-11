Handball HBW feiert Derby-Coup in Göppingen

"Es war wirklich klasse, wie die Mannschaft dieses Derby auswärts so ruhig und souverän gespielt hat – und das in ihrer ersten Saison in dieser Liga. Das wirklich ein rundum gelungener Tag", sagte der rundum glückliche HBW-Trainer Jens Bürkle nach einem denkwürdigen Match.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war es keiner der beiden Mannschaften gelungen, sich so richtig abzusetzen. Der HBW leistete sich in der Offensive mitunter fiese Fehlpässe, war in der Deckung nicht so konsequent wie in den zweiten 30 Minuten, Göppingen entwickelte ein Faible für Pfostentreffer und bekam den Rückraum der Balinger nicht in den Griff, und so wechselte die Führung immer wieder. Schoch sorgte mit dem 10:8 (18.) für die Gäste zum ersten Mal dafür, dass ein Team mit mehr als einem Treffer Differenz in Front lag, René Zobel hatte gar die Möglichkeit zum 11:8, brachte seinen Aufsetzer aber nicht im Kasten der Hausherren unter.