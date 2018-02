Handball HBW enttäuscht gegen Hagen

Vor der Partie gab der HBW bekannt, dass der tschechische Nationalkeeper Tomas Mrkva und Linksaußen Tim Nothdurft ihre Verträge um zwei weitere Jahre verlängerten. Zudem erhielt Youngster Lukas Saueressig einen Profivertrag. Doch das waren nicht mehr als Randnotizen.

Es schien schnell in die richtige Richtung für die Gastgeber zu laufen. Denn nach dem 3:3 setzten sie sich vor knapp 2100 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena mit Treffern von Jona Schoch, Dadi Rúnarsson – er vertrat den verletzten Kapitän Martin Strobel in der Rückraummitte, brachte aber wenig Struktur ins Spiel – und Tobias Wagner auf 6:3 ab (8. Minute). Doch so leicht wollte es der Aufsteiger dem Bürkle-Team nicht machen. Nach Jona Schochs 7:4 zog VfL-Trainer Niels Pfannenschmidt eine Auszeit, und fortan stellte Hagen eine Deckung, die den HBW immer wieder zu Ballverlusten zwang. Bartosz Konitz traf zum 6:7-Anschluss (10.) für den VfL, und sieben Minuten später glich Sören Kress zum 9:9 aus. Andreas Bornemann brachte die Gäste nach einem Klops von Schoch per Konter gar mit 10:9 in Front.

Während der HBW hart für seine Tore arbeiteten musste, profitierte Hagen von den zahlreichen Fehlern, die sich die Hausherren in der Offensive leisteten und kam über den Gegenstoß zum Erfolg. Bis zur Pause lieferten sich die beiden Mannschaften nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das im 16:16-Halbzeitstand mündete.