Handball HBW empfängt Großwallstadt

Sowohl zu Hause gegen den TV Emsdetten (31:29) als auch vor Wochenfrist im Auswärtsspiel beim VfL Eintracht Hagen (25:24) hatten die Schwaben aber mächtig Mühe und auch das nötige Quäntchen Glück in der entscheidenden Phase, ehe sie doch noch als Sieger vom Parkett gingen und ihre Serie auf 16:0 Punkte ausbauten. Gegen Aufsteiger TV Großwallstadt wollen die Schwaben nicht nur diese Bilanz ausbauen, sondern auch ihren Heimnimbus wahren. Saisonübergreifend haben sie die letzten 16 Partien in der Balinger Arena für sich entschieden.

"Gegen Hagen waren wir eigentlich über das gesamte Spiel hinweg vorne und hinten nicht aggressiv genug. Für uns ist wichtig, dass wir nach zwei solchen Spielen wieder wesentlich fokussierter in der Deckung sind und im Angriff ins Rollen kommen, dort wieder mehr Varianten und Überraschungsmomente hineinbringen", sagt HBW-Trainer Jens Bürkle.

Der 38-Jährige muss am Sonntag nicht nur auf die beiden Langzeitverletzten Benjamin Meschke und Diogo Oliveira sondern wohl auch auf Kapitän Martin Strobel verzichten. Der Spielmacher zog sich in der Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen eine Zerrung in der Rumpfmuskulatur zu. Zwar bestritt er schon wieder eine Laufeinheit, für das Spiel gegen Großwallstadt käme ein Einsatz aber noch zu früh, und so tragen am Samstag wieder Lukas Saueressig und Jona Schoch die Verantwortung in der Rückraummitte. Für das Duell mit dem VfL Lübeck-Schwartau könnte es für Strobel möglicherweise reichen.