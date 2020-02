Handball HBW bekommt ein "neues Gesicht"

Zurück in die Zukunft lautet das Motto auf der Kreisläuferposition. Denn mit Fabian Wiederstein trägt ein Spieler ab der kommenden Saison das HBW-Trikot, der bereits eine Vergangenheit in Balingen hat. Momentan hält der 24-Jährige noch für den Zweitligisten HSG Konstanz die Knochen in der Nahkampfzone hin. Mit 17 Jahren wechselte Wiederstein vom TV Plochingen an die Eyach und arbeitete sich in der Drittliga-Mannschaft des HBW in den Fokus der Cheftrainer. Immer wieder stand er auf dem Sprung in den Bundesliga-Kader, doch immer wieder bremsten ihn Verletzungen aus, mal war es ein Riss des Syndesmosebandes, mal ein Kreuzbandriss. In den beiden vergangenen Jahren entwickelte er sich in Konstanz zu einem absoluten Führungsspieler. Nun setzt Jens Bürkle auf den 1,94 Meter großen Rechtshänder. Wiedersteins wird künftig mit Marcel Niemeyer ein Duo bilden. "Er hat sich in Konstanz super entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass er von seiner Art sehr gut zu uns passt und Schwung reinbringt. Er steht auch für die vielen Spieler der neuen Generation, die schon in der Jugend oder in der zweiten Mannschaft zusammengespielt haben, das Gesicht des HBW werden", so HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Die Konsequenz aus der Verpflichtung ist, dass der Klub den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Benjamin Meschke nicht verlängert. Meschke war im Sommer 2018 vom SC DHfK Leipzig nach Balingen gewechselt und feierte mit dem HBW die Rückkehr in die 1. Liga. Meschkes Engagement bei den Schwaben stand zu Beginn unter keine guten Stern. Bereits am dritten Spieltag 2018/19 zog er sich im Auswärtsspiel beim ASV Hamm/Westfalen einen Wadenbeinbruch zu und brauchte nach seinem Comeback geraume Zeit, um zu alter Stärke zurückzufinden.

Auch der Spanier Juan de la Peña Morales, der momentan an einem Kreuzbandriss laboriert, wird den HBW nach der Saison verlassen. Der 23-Jährige kam im Februar 2019 vom SC Magdeburg, sollte für den damals verletzten Martin Strobel Regie führen und trug seinen Teil zum Aufstieg bei – er stand aber stets im Schatten von Lukas Saueressig.