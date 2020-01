Handball HBW beendet kurze Verschnaufpause

Während Martin Strobel seine Teilnahme an der Europameisterschaft abgesagt hat und Romas Kirveliavicius von Österreichs Nationaltrainer Ales Pajovic nicht für die kontinentalen Titelkämpfe in Österreich, Schweden und Norwegen (9. bis 26. Januar) berücksichtigt wurde, sind zwei HBW-Spieler in den nächsten Tagen für ihre Nationen am Ball. Der Rückraumrechte Lipovina tritt für Montenegro in Gruppe A an und trifft mit seiner Auswahl in der Vorrunde in Graz auf Kroatien, Serbien und Weißrussland, der Rückraumlinke Taleski trägt das Trikot Nordmazedoniens und bekommt es in Vorrundengruppe B in Wien mit Co-Gastgeber Österreich, Tschechien und der Ukraine zu tun. Seine beiden EM-Fahrer erwartet Bürkle erst wenige Tage vor dem Spiel gegen die Füchse Berlin im Mannschaftstraining zurück.