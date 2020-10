Handball HBW Balingen-Weilstetten verpasst Happy End

"Wir haben eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Darauf können wir stolz sein – aber wir haben keine Punkte, und darum geht es ja schließlich", sagte HBW-Trainer Jens Bürkle nach einem Match, in dem seine Mannschaft eine gewisse Zeit benötigte, um auf Touren zu kommen. In der Deckung offenbarten die Gastgeber zu viele Räume, und die nutzte Melsungens wurfgewaltiger Rückraum. So führte die MT in der zehnten Minute nach einem Kühn-Treffer mit 6:2. Während sich der HBW nun in Abwehr und Angriff steigerte, lief bei den Nordhessen nicht mehr alles rund. Außerdem leistete der eingewechselte Keeper Mike Jensen nun einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die Schwaben Tor um Tor aufholten.