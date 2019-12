Handball HBW Balingen-Weilstetten landet weiteren Coup

Doch der BHC schlug zurück, drehte durch Treffer von Max Darj und Ragnar Johannsson erneut das Spiel, und als Schoch und Zobel jeweils Zwei-Minuten-Strafen kassierten, musste der HBW in doppelter Unterzahl agieren und fing sich zwei Gegentore zum 8:11 ein. Zudem verletzte sich Juan de la Pena ohne Einwirkung eines Gegenspielers am Knie und konnte nicht mehr weitermachen.

Und so kam Martin Strobel auf die Platte zurück, der zunächst begonnen hatte. Der 33-Jährige, der am gestrigen Donnerstag DHB-Bundestrainer Christian Prokop für die Europameisterschaft abgesagt hatte, wurde in dieser Phase zum entscheidenden Faktor. Zunächst traf der Spielmacher selbst zweimal zum 10:11 und glich nach einer Jensen-Parade zum 12:12 aus.

Dramatisch wurde es in der Schlussminute der ersten Hälfte: Zunächst traf Thomann per Siebenmeter zum 14:13; im Gegenzug scheiterte Kristian Nippes von der Linie an Jensen. So nahm der HBW eine knappe Führung mit in die Halbzeit. Nach der Pause legte der HBW gut los und baute seine Führung aus, da die Gäste im Angriff Probleme hatten. Als Strobel nach 40 Minuten das 22:16 gelang, schien der HBW einem sicheren Sieg entgegen zu steuern.

Doch der BHC stellte seine Abwehr auf eine aggressive 5:1-Deckung um, und damit kamen die Hausherren nicht zurecht. Während sich der HBW einige Fehlerwürfe und technische Fehler leistete, kamen die Löwen Tor um Tor heran, und als Nippes in der 59. Minute auf 27:28 verkürzte, war der BHC wieder dran. Doch am Ende sorgte Schoch für die Entscheidung.

HBW Balingen-Weilstetten: Jensen, Bozovic; Hausmann, Thomann (3/3), Nothdurft (4), Strobel (6), De la Pena, Schoch (6), Saueressig, Röller (1), Strosack, Zobel (4), Niemeyer (4), Kirveliavicius (1), Taleski.

Bergischer HC: Mrkva, Rudek; Darj (2), Weck, Gunnarsson (2), Nippes (3), Baena, Fraatz, Babak (3), Szücs (2), Damm (2), Arnesson (6), Johannsson (4), Boomhouwer (3), Stutzke.