Handball HBW Balingen-Weilstetten kassiert beim SC Magdeburg herbe Klatsche

Immer wieder scheiterten die Schwaben nun an Green – er parierte im ersten Abschnitt elf Bälle – und offenbarten in der Deckung Lücken, die besonders der flinke Bezjak zu nutzen vermochte. Als der Spielmacher zum 15:10 getroffen hatte, waren die erwarteten Kräfteverhältnisse in der 27. Minute hergestellt. Diesen Fünf-Tore-Rückstand nahm der HBW auch mit in die Halbzeitpause (17:12). Nach dem Seitenwechsel fand der HBW zunächst so gut wie gar nicht statt. Innerhalb von acht Minuten setzte sich Magdeburg auf 22:14 ab. Trainer Bürkle zog die Reißleine, zog ein Timeout und forderte mehr Konsequenz in der Deckung und mehr Tempo im Angriff ein. Tatsächlich nahm seine Mannschaft nun wieder den Takt auf, ließ den Rückstand nicht weiter anwachsen. Thomann traf per Konter zum 22:30 (50.). Der HBW, bei dem Diogo Oliveira im Aufgebot fehlte und Blitzneuzugang Filip Taleski ein unglückliches Debüt hinlegte, war auf dem Weg, die Niederlage zumindest in erträglichem Rahmen zu halten. Allerdings stieg die Fehlerquote danach wieder an und Magdeburg konterte sich noch einen satten 38:26-Erfolg heraus.

"Man hat gemerkt, dass wir noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind. Das müssen wir schleunigst abstellen", so HBW-Coach Bürkle. Nun hat er zehn Tage zeit um sein Team aufs Aufsteiger-Duell mit der HSG Nordhorn-Lingen vorzubereiten. SC Magdeburg: Green, Thulin; Musa (4), Chrapkowski (1), Brandsche, Musche (4), Steinert (3), Pettersson (4/1), Hornke (7/5), Kuzmanovski, Schmidt (1), Mertens (2), Lagergren, O’Sullivan, Bezjak (6), Damgaard (6). HBW Balingen-Weilstetten: Jensen, Bozic; Zobel (3), Niemeyer (3), Lipovina (3), Kirveliavicius, Taleski, Hausmann, Thomann (4), Nothdurft (2), Meschke (1), Grétarsson (4/3), de la Peña Morales (3), Schoch (1), Saueressig (2), Röller.