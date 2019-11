Handball HBW Balingen-Weilstetten geht beim TBV Lemgo leer aus

Bis zu Marcel Niemeyers 3:4 in der neunten Minute lag das Bürkle-Team noch auf Kurs. Doch dann wurde der ehemalige Balinger im TBV-Tor-Peter Johannesson zu einem noch größeren Faktor als er schon zuvor gewesen war. Der HBW-Ließ auch beste Möglichkeiten gegen den Schwenden – er kam im ersten Abschnitt auf zehn Paraden – aus, und nachdem Bürkle einen 5:1-Lauf, den Andreas Cederholm mit dem 9:4 für den TBV abschloss (20.), gesehen hatte zog er seine erste Auszeit, um seiner Mannschaft ihr maues Wurfverhalten vorzuwerfen. "Wir haben sieben ›Freie‹ liegengelassen, legt jetzt alles in den Wurf rein." Das beherzigte besonders der Back-up des am Rücken verletzten Vladan Lipovina, Zobel, der im ersten Abschnitt fünfmal einnetzte und den HBW in der 26. Minute auf 8:12 heranbrachte. In der Folge aber drückte Lemgo der Partie wieder den Stempel auf und nahm einen satten 14:9-Vorsprung mit in die Pause. "Das war einfach nicht gut, was wir in der ersten Halbzeit und auch lange in der zweiten gespielt haben, aber irgendwann hat es den Schalter umgelegt, und wir waren im Spiel", so Bürkle. TBV Lemgo: Johannesson, Zecher; Elisson (2), Kogut (1), Guardiola, Carlsbogard (5), van Olphen, Theuerkauf (2), Schagen (7/2), Zerbe, Ceder­holm (6), Bartok, Hangstein, Reimann, Klimek (4), Baijens. HBW Balingen-Weilstetten: Jensen, Bozic; Zobel (9), Niemeyer (2), Kirveliavicius, Taleski (1), Hausmann, Thomann, Nothdurft (4), Meschke, Grétarsson (3/3), Strobel (1), de la Pena Morales, Schoch (2), Saueressig, Strosack (1).