Mit einem souveränen Heimsieg gegen den TV Großwallstadt hat der HBW Balingen-Weilstetten die Hinspielrunde in der 2. Handball-Bundesliga beendet. Die Gallier von der Alb erzielten einen 30:19(15:5)-Erfolg. Mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Tabellendritten kann das Team nun am zweiten Weihnachtsfeiertag beruhigt in die Rückrunde starten.