Handball HB Kinzigtal: Richtungweisende Partie für HBK-Frauen

Budo-Zentrum Rottweil Japanische Tradition wird gepflegt

Alljährlich im Januar treffen sich die Kyudoka im Shu Gi Kan Kyu Dojo, so der Name der Trainingshalle der Bogenschützen des Budo-Zentrum Rottweil, um in traditioneller japanischer Art und Weise das Neue Jahr, das Jahr der Schlange, zu begrüßen.